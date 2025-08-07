Prvo izdajo knjige Hobit prodali za štirikrat višjo ceno od pričakovane

Po navedbah avkcijske hiše Auctioneum naj bi se izvirnih izvodov fantazijskega dela ohranilo le še nekaj sto. Bralci z vsega sveta so na spletni dražbi ceno knjige zvišali za več kot štirikratno pričakovano vrednost. Kupil jo je zasebni zbiratelj iz Združenega kraljestva. Preostale knjige iz prve naklade veljajo za najbolj zaželene knjige v sodobni literaturi, je besede Caitlin Riley iz avkcijske hiše povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Prodana izdaja je vezana v usnje svetlo zelene barve in vsebuje avtorjeve črno-bele ilustracije. Knjigo so tekom časa hranili tudi v družinski knjižnici botanika Huberta Priestleya, povezanega z Univerzo v Oxfordu, kjer je študiral Tolkien. Po navedbah Auctioneum sta se na podlagi najdene korespondence z britanskim zgodovinarjem in pisateljem Cliveom Staplesom Lewisom, ki je prav tako študiral v Oxfordu, tudi Priestley in Tolkien poznala.

Zgodbe o hobitu Bilbu Bisaginu je Tolkien najprej pripovedoval svojim štirim otrokom. Ker jim je bil lik všeč, si je okoli leta 1930 Tolkien začel svoje zgodbe zapisovati. Pri založbi George Alien & Unwin so ga spodbudili k temu, da je zapiske spremenil v knjigo.

Hobit, ki mu je sledila serija Gospodar prstanov, je bil prodan v več kot 100 milijonih izvodov po vsem svetu. Prvo izdajo knjige Hobit z avtorjevim ročno napisanim sporočilom v vilinščini so leta 2015 pri avkcijski Sotheby's prodali za 137.000 funtov (okoli 157.000 evrov). Tako Hobita kot Gospodarja prstanov je na filmsko platno prenesel režiser Peter Jackson.