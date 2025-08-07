Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Prvo izdajo knjige Hobit prodali za štirikrat višjo ceno od pričakovane

London, 07. 08. 2025 14.56 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
0

Prvo izdajo knjige Hobit izpod peresa britanskega avtorja Johna Ronalda Reuela Tolkiena so v sredo na dražbi v Londonu prodali za 43.000 funtov (okoli 50.000 evrov). Enega od 1500 izvirnih izvodov fantazijskega romana Hobit ali Tja in spet nazaj, ki je izšel leta 1937, so odkrili med čiščenjem hiše v Angliji.

Po navedbah avkcijske hiše Auctioneum naj bi se izvirnih izvodov fantazijskega dela ohranilo le še nekaj sto. Bralci z vsega sveta so na spletni dražbi ceno knjige zvišali za več kot štirikratno pričakovano vrednost. Kupil jo je zasebni zbiratelj iz Združenega kraljestva. Preostale knjige iz prve naklade veljajo za najbolj zaželene knjige v sodobni literaturi, je besede Caitlin Riley iz avkcijske hiše povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Prodana izdaja je vezana v usnje svetlo zelene barve in vsebuje avtorjeve črno-bele ilustracije. Knjigo so tekom časa hranili tudi v družinski knjižnici botanika Huberta Priestleya, povezanega z Univerzo v Oxfordu, kjer je študiral Tolkien. Po navedbah Auctioneum sta se na podlagi najdene korespondence z britanskim zgodovinarjem in pisateljem Cliveom Staplesom Lewisom, ki je prav tako študiral v Oxfordu, tudi Priestley in Tolkien poznala.

Zgodbe o hobitu Bilbu Bisaginu je Tolkien najprej pripovedoval svojim štirim otrokom. Ker jim je bil lik všeč, si je okoli leta 1930 Tolkien začel svoje zgodbe zapisovati. Pri založbi George Alien & Unwin so ga spodbudili k temu, da je zapiske spremenil v knjigo.

Hobit, ki mu je sledila serija Gospodar prstanov, je bil prodan v več kot 100 milijonih izvodov po vsem svetu. Prvo izdajo knjige Hobit z avtorjevim ročno napisanim sporočilom v vilinščini so leta 2015 pri avkcijski Sotheby's prodali za 137.000 funtov (okoli 157.000 evrov). Tako Hobita kot Gospodarja prstanov je na filmsko platno prenesel režiser Peter Jackson.

Ustvaril vrsto jezikov in pisav

Tolkien (1892-1973) se je rodil v južnoafriškem mestu Bloemfontein, kjer je njegov oče delal kot vodja banke. Diplomiral je iz stare norveščine, med drugim je sodeloval pri pisanju Oxfordovega angleškega slovarja. Poučeval je staro angleščino in vrsto drugih jezikov, jezike si je tudi izmišljal. Tako je v okviru Srednjega sveta, kamor je postavil vse svoje pripovedi - od Hobita in Gospodarja prstanov do Silmarilliona - ustvaril vrsto jezikov in pisav, ki so jih uporabljala tamkajšnja bitja.

Poleg fantazijskih del je napisal več znanstvenih razprav in pesmi. Leta 1972 je prejel častni naziv komendnik Britanskega imperija in častni doktorat Oxfordske univerze iz književnosti.

hobit dražba knjiga
Naslednji članek

Mala koza v preobleki velikega pastirskega psa

Naslednji članek

Kakšno glasbo rade poslušajo krave?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089