Avstralec pse s preveč energije pošlje med ovce, da se zdivjajo

Kako zaposliti mestne hišne ljubljenčke, da jim ne bo dolgčas in da bodo sprostili energijo, ki je imajo na pretek, a tega, če so večino časa v stanovanjih, hišah, pesjakih ne morejo storiti? Avstralec se je, medtem, ko je skupaj s svojimi psi zganjal čredo ovac domislil rešitve. Ljudem, ki s svojimi psi živijo v mestih in nimajo veliko časa za aktivno preživljanje prostega časa s svojimi ljubljenčki, ponuja šolanje, ki ga sicer izvaja z ovčarskimi psi.

