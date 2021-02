Psi iz zavetišča zablesteli na newyorškem tednu mode

Modni oblikovalec Anthony Rubio se vsako sezono poveže z zavetišči za zapuščene živali in nato tovrstnim organizacijam ponudi možnost sodelovanja. Na njegovih revijah se tako predstavijo tudi kužki, ki so na voljo za posvojitev.

Rubio, ki se je rodil v New Yorku, ima portoriške korenine. Zato se je odločil, da bo letos sodeloval z organizacijo The Sato Project, ki je svoje delovanje posvetila reševanju zlorabljenih in zapuščenih psov v Portoriku. Pred zanj pomembnim dogodkom je povedal: ''V mojih odrskih predstavitvah so psički pravi modeli, ljudje pa so njihovi modni dodatki.''