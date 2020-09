Zaradi pandemije so odpadla številna tekmovanja, tudi vsakoletno svetovno prvenstvo v deskanju za pse v Kaliforniji. Na tako imenovani pasji plaži se vsako leto septembra zberejo najboljši pasji jezdeci valov in se pomerijo v več disciplinah. Letos malo drugače, virtualno. Lastniki so namreč poslali posnetke svojih ljubljenčkov, kako surfajo na domačih plažah z vseh koncev sveta.