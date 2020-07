Psička prehodila 80 kilometrov do nekdanjega doma

Kot je povedal za lokalne medije, je bila Cleo najprej boječa, ko se ji je poskušal približati. " Razumljivo. Končno je našla svoj dom, v njem pa so bili tujci. To bi bilo strašljivo za vsakogar ," je povedal za televizijsko postajo KMBC.

Colton Michael in njegova žena sta se tja preselila pred dvema letoma.

Ko mu je Cleo začela zaupati in mu je dovolila, da se ji je približal, jo je odpeljal k veterinarju, ta pa je pogledal njen mikročip. Na njem so bili podatki lastnika, ki ga je Michael poiskal na Facebooku.

Drew Feeback je prav na Facebooku teden dni prej objavil, da pogreša svojega psa. Da gre za prejšnjega lastnika hiše, v kateri živita, pa je ugotovila Michaelova žena.

Ko so mu sporočili, da so našli njegovega psa, je bil lastnik najprej brez besed, nato pa mu je odleglo. "Kakšna bizarna zgodba. Ta pes meni in moji mami pomeni vse," je dejal.

Cleo je od novega do prejšnjega doma prehodila 57 milj (80 kilometrov). "Verjetno je prečkala zelo prometne ceste, pa tudi reko," je še dejal Michael in njeno potovanje opisal kot "skrivnostno".

"Zdaj, ko vemo, čigava je, vemo, koga poklicati, če nas kadarkoli spet obišče," je še dejal.