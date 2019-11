Psička se je s pomočjo posebne tipkovnice naučila 29 besed

Med psom in lastnikom se ponavadi spleteta prav posebna vez in komunikacija. A najbrž si je marsikateri lastnik kdaj zaželel, da bi se s psom lahko pogovarjal. 26-letna Christina Hunger iz San Diega pa je svojo štirinožno prijateljico naučila komunikacije v človeškem jeziku. Po poklicu govorno-jezikovna patologinja je namreč za svojega psa ustvarila posebno tipkovnico z besedami, s katero ga uči komunikacije.

18-mesečna mešanka Stella se komuniciranja svojih misli in občutkov uči že vse od svojega osmega tedna življenja. Christina je namreč zanjo ustvarila posebno napravo z velikimi tipkami. Vsaka tipka pomeni eno besedo – samostalnik ali glagol. Vse, kar mora pes narediti, je, da pritisne tipko in tako pove, kaj bi rad.

Ko je Stella prvič ugotovila, kaj naredi gumb z besedo "sprehod", je nenehno pritiskala nanj. Christina pravi, da je bil doslej največji dosežek, ko je Stella s pomočjo tipkovnice sporočila, da pogreša Christininega zaročenca Jakea. Pametna žival je namreč pritisnila tipke "želim", "Jake" in "pridi". In ko je Jake kmalu za tem res prišel na obisk, je svoje veselje izrazila s tem, da je pritisnila tipko "vesela".

Christina je idejo za tovrstno učenje dobila v službi, saj dela z otroki, starimi do dveh let. Verjetno pa je takšnemu uspehu pri psički botrovalo dejstvo, da jo je začela učiti že praktično takoj, ko jo je dobila. "Nenehno sem navdušena in osupla. Vsak dan pove nekaj bolj zabavnega kot dan prej. Način, kako uporablja besede za komunicirnaje in kako jih kombinira, je zelo podobno kot pri dveletnikih," je Christina povedala za revijo People.

Stellin napredek Christina opisuje v blogu Hunger for Words, na Instagramu pa deli posnetke njunih pogovorov.