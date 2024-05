Psička se je zataknila med dvema stenama v domači hiši

Radovednost ne pozna meja – verjetno velja tako za ljudi kot za živali. In prav raziskovanje je psičko Faye iz Kalifornije pripeljalo do precejšnjih težav, ko se je zataknila v domači hiši v ozkem prostoru med dvema stenama. Njeni lastniki so morali na pomoč poklicati gasilce, potem ko so jo iz zagozde skušali zbezati sami, a neuspešno.