Pujsa Pepa ob cmoku in kitajski kroglici nova zvezda filma

Kitajska bo leto prašiča, ki bo v letu 2019, obeležila z novim filmom o priljubljeni pujsi Pepi. Na vladnem seznamu novih filmskih projektov je namreč tudi naslov Pujsa Pepa praznuje kitajsko novo leto. Film naj bi luč sveta ugledal februarja 2019, v času vstopa v kitajsko novo leto.

Film vključuje tradicionalne novoletne kitajske običaje, kot so parade z zmaji in ognjemet, navaja državni China Daily. V njegovem nastajanju sodelujeta družba Alibaba Pictures, del tehnološkega koncerna Alibaba, ter kanadska medijska skupina Entertainment One, ki trenutno pripravlja tudi serijo za britanski BBC.