Puma kot hišni ljubljenček? Zveni nevarno, a ruski par se s tem ne strinja

Kako je živeti s pumo? Odgovor poznata ruska zakonca Aleksander in Marija, ki sta se pred petimi leti v živalskem vrtu tako zaljubila v pumo, da sta na koncu žival celo kupila. Puma, ki sliši na ime Messi, je dobila ime po argentinskem nogometnem zvezdniku, pri ruskem paru pa tudi topel dom in nujno potrebno oskrbo. Zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih so v živalskem vrtu celo razmišljali, da bi ga uspavali, je namreč Messi manjši od povprečne pume; ko sta ga kupila, je komaj hodil, naučiti so ga morali teči in skakati. Danes pa je Messi prava zvezda: samo na YouTubu dogodivščinam slavnega samca sledi več kot 1,8 milijona ljudi.



