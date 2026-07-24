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Punčke so!
Vsi trije mladiči sibirskega tigra, ki so se jih v ljubljanskem živalskem vrtu razveselili 27. maja, so samičke. Prvi veterinarski pregled je pomemben mejnik, saj preverijo zdravje, težo in razvoj vsakega mladiča, hkrati pa prvič izvedo tudi njihov spol. Vsaka od treh tigric predstavlja novo upanje za prihodnost te izjemne, a močno ogrožene vrste velikih mačk.
24ur.com Kdo vse se v ljubljanskem živalskem vrtu – poleg sibirskega tigra – v teh dneh veseli naraščaja?
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