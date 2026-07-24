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Punčke so!

Ljubljana, 24. 07. 2026 19.30 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Denis Malačič
Sibirska tigrica

Vsi trije mladiči sibirskega tigra, ki so se jih v ljubljanskem živalskem vrtu razveselili 27. maja, so samičke. Prvi veterinarski pregled je pomemben mejnik, saj preverijo zdravje, težo in razvoj vsakega mladiča, hkrati pa prvič izvedo tudi njihov spol. Vsaka od treh tigric predstavlja novo upanje za prihodnost te izjemne, a močno ogrožene vrste velikih mačk.

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KOMENTARJI2

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gongash
24. 07. 2026 20.05
Kok so luškane ❤️
Odgovori
+1
1 0
Noleani
24. 07. 2026 20.04
Lepe pupe. A že izbiramo imena? Če jih imam predlog. Taiga, Tisa in Jelka. Kot prave sibirke morajo imeti primerno ime.
Odgovori
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