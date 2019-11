Pustil službo odvetnika in začel sestavljati lego kocke

46-letni Američan Nathan Sawaya je pred leti odkorakal iz dobro plačane odvetniške pisarne, ker ga to delo ni veselilo. Že od otroških let je namreč želel postati umetnik, toda pritisk staršev in okolice ga je odpeljal na drugo pot: "Bil sem pod pritiskom staršev in družbe, zato sem odšel na pravno fakulteto, vendar sem vedno imel željo po ustvarjanju. Ko sem po službi prišel domov, sem potreboval nekaj, da sem pozabil na službo, potreboval sem nekaj ustvarjalnega. Slikal sem, risal, kiparil ... Nato sem dobil idejo, da bi spet ustvarjal z lego kockami," je dejal novinarju za spletno stran Storytrender.

"Ko sem bil otrok, so bile te kocke okno v domišljijo. Ko sem imel deset let in so mi starši rekli, da ne morem imeti psa, sem ga ustvaril iz kock. Če bi želel biti rock zvezda, bi si naredil kitaro, če bi hotel biti astronavt, bi zgradil raketo ... Šlo je za raziskovanje moje domišljije."

Strast do ustvarjanja ga je tako pripeljala tudi do mednarodne prepoznavnosti: "Ljudje pravijo, da je to za otroke. Ko ljudem povem, kaj počnem, ljudje domnevajo, da delam tisto, kar vidite v trgovini z igračami – vlake in gradove.Njegove stvaritve pa niso samo nekaj za okras v dnevni sobi, ampak jih kot priznani umetnik razstavlja po vsem svetu: "Ljudje so zelo angažirani, ker poznajo lego kocke. Vse to prinaša veliko čustev, ljudje se s tem povežejo, ker je nekaj iz otroštva."

Nathan tako ustvarja ogromne kipe, ki vsebujejo tudi do 20 tisoč kosov. Poustvaril je tudi druga umetniška dela, kot je Dekle z bisernim uhanom umetnika Jana Vermeerja van Delfta, lotil se je Mone Lize Leonarda da Vincija, prav tako kipa tiranozavra, žirafe, ogromnega svinčnika, različnih človeških silhuet ...