Zanimivosti

Putinovi odzivi na neprijetna vprašanja ameriških novinarjev preplavili splet

Anchorage, 16. 08. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
38

Ruski predsednik Vladimir Putin je po prvem pristanku na tleh Združenih držav Amerike po več letih pritegnil veliko medijske pozornosti. Na skupni izjavi z Donaldom Trumpom, ki je trajala le nekaj minut, sicer nista predstavila nobenih konkretnih sklepov srečanja, ogromno pozornosti pa so pritegnili Putinovi izrazi ob neprijetnih vprašanjih novinarjev.

Obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina v ZDA je pritegnil ogromno zanimanja javnosti. Na ameriška tla je namreč stopil po desetih letih in oči domačih in tujih novinarjev so – pričakovano – budno spremljale vsak njegov korak.

Predstavniki medijev so ga na novinarski konferenci nemudoma zasuli z vprašanji, tudi tistimi malce bolj 'nerodnimi' in neprijetnimi. "Ali se bostve obvezali, da ne boste več ubijali civilistov?" se je glasilo eno od teh, nekega drugega novinarja pa je zanimalo, zakaj bi mu ameriški predsednik Donald Trump sploh kaj verjel.

Putin se je spretno izogibal odgovorom s tem, da se večinoma pretvarjal, da ničesar ne razume ali sliši. Ob tem pa 'postregel' z obrazno mimiko in izrazi, ki so na družbenih omrežji nemudoma postali viralni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je bilo sicer prvo srečanje Putina in Trumpa v drugem predsedniškem mandatu slednjega. Nazadnje sta se predsednika ZDA in Rusije sestala leta 2021.

Vladimir Putin Donald Trump srečanje vprašanja izrazi mimika
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
16. 08. 2025 15.55
-2
Ko te ameriški novinar vpraša kdaj boš nehal ubijati civiliste, lol.
ODGOVORI
0 2
sinjebradec
16. 08. 2025 15.54
-2
brez veze da se putko ukvarja z njimi saj potem itak pišejo tisto kar jim je ukazano!
ODGOVORI
0 2
DominusMaximuz
16. 08. 2025 15.53
+1
"neprijetna vprašanja" Ste vi normalni!?!?! totalna manipulacija mnenja ljudi s takim naslovom. Take grimaze je delal ker je bil zacuden kako so se drli novinarji eden čez drugega brez vsakega spoštovanja !
ODGOVORI
3 2
jank
16. 08. 2025 15.53
+1
Putin se je zavedal, da je lahko ob norcu videti pameten. Uspelo mu je.
ODGOVORI
2 1
devote
16. 08. 2025 15.50
+4
kako ogabno se obnasa drh al novinarska amerska... poden od intelektualcev... se vidi, da ce izkrivljas resnico ne premores nobenih vrednot.
ODGOVORI
5 1
fljfo
16. 08. 2025 15.49
+0
Je hotel reči, da ne bo nehal pobijati civiliste?
ODGOVORI
1 1
sinjebradec
16. 08. 2025 15.56
od kje ti je ta vir?
ODGOVORI
0 0
reakcionar
16. 08. 2025 15.43
+8
Novinarji v ozadju pa se začno oglašat kot koklje ko k njim ponoči v kurnik zaide dihur. Putin je bil kar vidno začuden nad takšnim cirkusom. Ksreči so jih spodili ven, da se je srečanje lahko v miru nadaljevalo.
ODGOVORI
10 2
nopino
16. 08. 2025 15.39
+6
Zakaj ne bi rajši vprašali kdaj Amerika misli prenehati postavljati svoje (NATOve) baze na Ruskih mejah (Ukrajina, Gruzija, Kazastan.....?
ODGOVORI
9 3
Banion
16. 08. 2025 15.30
+7
kaj sprašujejo o ubuijanju civilistov saj ni netanjahu ki je najbolj vešč tega
ODGOVORI
9 2
Port__CN
16. 08. 2025 15.29
-5
V Kremlju ni navade da bi ljudje kaj spraševali, saj takoj za tem talijo led v Sibiru ! ,edino Vence je bil nekam tiho -zakaj le ?
ODGOVORI
4 9
MucaNeGrize
16. 08. 2025 15.32
+2
čista neumonst....Gospod Putin sicer govori več jezikov..in tekoče odgovarja tudi po 4 ali več ur na novinarska vprašanja....in to na pamet...podprto z argumenti in še bolj pomembno....s pravno podlago za vsako trditev
ODGOVORI
7 5
RedCell
16. 08. 2025 15.35
+1
A pejd no bejž.
ODGOVORI
3 2
Banion
16. 08. 2025 15.29
+9
derejo se eden čez drugega, kaj jim naj odgovori oziroma komu. Glede ubijanaj civilistov bi lahko odvrnil naj vprašjo netanjahuja ki je profesionalec
ODGOVORI
9 0
MucaNeGrize
16. 08. 2025 15.29
+7
logična mimika Gospoda Putina ...ni bilo prevajalca tega kokodakanja ....vsakdo ki je kdaj slišal 20 kokoši na kupu razume da je to težko prevesti v kateri znan jezik...
ODGOVORI
9 2
cekinar
16. 08. 2025 15.28
+9
sej bushu in obami ni noben novinar zastavil vprašanja zakaj pobijata civiliste v Iraku,Libiji,Afganistanu...
ODGOVORI
11 2
Watcherman
16. 08. 2025 15.29
-5
Nimaš pojma.
ODGOVORI
2 7
nebel
16. 08. 2025 15.27
+12
Vprašanja so bila bebava, ne neprijetna. Vajen je višjih standardov novinarjev.
ODGOVORI
12 0
zakotnik
16. 08. 2025 15.26
+2
Neverjetni ste...res...slovenske novice v najslabsi izdaji
ODGOVORI
4 2
SenecaLucius
16. 08. 2025 15.25
+1
Putin se je že povsem odvadil, da mu lahko kdo zastavi vprašanje, ki ni bilo prej dogovorjeno in odobreno in ga ne hvali!😉
ODGOVORI
6 5
StayALive
16. 08. 2025 15.22
-4
Tu se je resnično pokazalo(kar je Trupelj tudi izjavil), da je tale politični zmenek bil opravljen na Ruskih tleh. De facto. Nihče ni upal aretirati Putina.
ODGOVORI
2 6
DasaizDalasa
16. 08. 2025 15.20
+7
Z Putinom se da vse zmeniti pod pogojem da je po njegovo.
ODGOVORI
12 5
razumi če lahko
16. 08. 2025 15.17
+10
sekundo dvajset je trajalo ,da sem letel ampak dejstvo je ko poslušaš ta kurnik na posnetku se vidi takoj kvaliteta medijev !!
ODGOVORI
12 2
Definbahija
16. 08. 2025 15.17
+13
Ku kkuši u kurniki, ne pa pogovor s predsenikom države. Al zločinc al ne, nivo komunikacije 0
ODGOVORI
14 1
