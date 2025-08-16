Putinovi odzivi na neprijetna vprašanja ameriških novinarjev preplavili splet

Obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina v ZDA je pritegnil ogromno zanimanja javnosti. Na ameriška tla je namreč stopil po desetih letih in oči domačih in tujih novinarjev so – pričakovano – budno spremljale vsak njegov korak.

Predstavniki medijev so ga na novinarski konferenci nemudoma zasuli z vprašanji, tudi tistimi malce bolj 'nerodnimi' in neprijetnimi. "Ali se bostve obvezali, da ne boste več ubijali civilistov?" se je glasilo eno od teh, nekega drugega novinarja pa je zanimalo, zakaj bi mu ameriški predsednik Donald Trump sploh kaj verjel.

Putin se je spretno izogibal odgovorom s tem, da se večinoma pretvarjal, da ničesar ne razume ali sliši. Ob tem pa 'postregel' z obrazno mimiko in izrazi, ki so na družbenih omrežji nemudoma postali viralni.