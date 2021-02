Radovedni kenguru priskakljal na urgenco

Kot so na svoji spletni strani objavili predstavniki regionalne bolnišnice, je 26. januarja, na avstralski nacionalni praznik, urgenco bolnišnice v Hamiltonu, v avstralski zvezni državi Viktorija, obiskal kenguru, ki se je v prostorih urgence zadržal nekaj minut, nato pa bolnišnico zapustil.

Pustolovski kenguru ni prva divja žival, ki je zatavala v to bolnišnico. Pred leti je urgenco obiskala radovedna koala, ki je kmalu postala spletna senzacija. "Čudovito je, ko doživiš bližnje srečanje z bitjem, ki je praviloma zelo preplašeno in sramežljivo," je dejal direktor ustanove Rohan Fitzgerald in dodal, da je za zdravstvenimi delavci zelo naporno leto, zato je takšen obisk kenguruja – še posebej na nacionalni praznik – lepa popestritev in neke vrste nagrada.