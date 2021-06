Rakun zajel oklepnik in v beg poslal dva vojaka

V videoposnetku na TikToku, objavljenem v torek, vojaki poskušajo spraviti rakuna iz vozila Stryker. Rakun se je zavedal, da ima v oporišču proti oboroženim vojakom bolj malo možnosti, zato je zavzel Strykerja.

Vojaki so se pripravili ter izbrali najpogumnejše v skupini, ki so se goloroki odpravili v oklepnik in pričakovali borbo prsa na prsa. Za vsak slučaj so v bližini čakali vojaki z bejzbolskimi kiji. Prvi del operacije je bil uspešen, nato pa so se zaslišali kriki …