'Rambo' poštar skrbi za sedem prebivalcev izolirane ruske vasice

Kako postaneš Rambo med poštarji? Če imaš predelan traktor in neustrašno premaguješ blatne gozdne poti, prečkaš reke in se spopadeš z neusmiljeno divjino, da bi dostavil pošiljke v enega najbolj odročnih krajev v Rusiji. Za sedem prebivalcev je Rambo junak, saj jim enkrat mesečno poleg pošte pripelje še živila, zdravila in razdeli pokojnine. Ne vemo, kako bi živeli brez njega, so hvaležni vaščani. Poštar Rambo pa pravi, da je šest ur nevarne vožnje zanj mala malica.