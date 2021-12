Odrasel nemški ovčar Ranger je zaradi redkega stanja videti kot mladiček

Štiriletni nemški ovčar bo celo življenje ostal velik kot povprečni mladiček te pasme. Kriva je redka genetska motnja, ki vpliva na njegov fizični razvoj. Čeprav ljubkemu kužku na Instagramu sledi kar 139 tisoč ljudi, pa lastniki opozarjajo na številne zdravstvene zaplete, ki jih tovrstno stanje prinaša.

Ranger, ki z lastniki prebiva v Arizoni, ima redko genetsko okvaro, poimenovano hipofizna oziroma pituitarna pritlikavost, ta pa je posledica pomanjkanja rastnega hormona. Do tovrstne pritlikavosti pride z dedovanjem, in sicer če oba starša nosita gen za tovrstno motnjo. Rezultat je posledica paritve znotraj neposrednega sorodstva. Ta redka genetska motnja se najpogosteje pojavlja ravno pri psih pasme nemški ovčar.

Rangerjevi lastniki so o njegovi bolezni spregovorili na omrežju Instagram. Dejali so, da so v začetku mislili, da je njegov zaostanek v rasti mogoče pripisati infekciji zaradi parazita, kar ga je pestilo takoj ob prihodu v njihovo domovanje. Po nadaljnjem raziskovanju ter posvetih z veterinarjem so ugotovili, da ima posebno obliko dvarfizma, ki je ravno posledica parjenja za doseganje čistosti pasme.

Veterinarji so Rangerjeve lastnike opozorili, da bo njegova življenjska doba zaradi posebnega stanja nekoliko krajša, vendar je psiček presegel pričakovanja in že sedaj živi dlje, kot so na začetku predvidevali. ''Trenutno je najboljšega zdravja do sedaj,'' so dejali lastniki in dodali, da se je pred tem boril z izgubo dlake. Zaradi predhodnih zdravstvenih težav njegovo stanje sedaj ohranjajo s pomočjo zdravil za hipotioridizem oziroma zmanjšano delovanje ščitnice.

