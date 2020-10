Razglednica do naslovnika prispela po več kot pol stoletja

Izkazalo se je, da se je pošiljateljica z imenom Hildegard zmotila pri naslovu, tako da je razglednica za pet desetletij pristala v arhivih nemške pošte 'mrtvih' pisemskih pošiljk.

Kot so kasneje sporočili iz opatije, pa so po objavi fotografije razglednice na Facebooku ugotovili, da je med pošiljatelji bil tudi Anselm Grün, ki je takrat študiral v Rimu. Seveda se po 51 letih ne more vsega natančno spomniti - spomni pa se, da je napisal neko 'kartico'.

Razglednica je zdaj na ogled v samostanu v mestecu Schwazach am Main, ki leži kakih 25 kilometrov vzhodno od Wurzburga, poroča Deutsche Welle.