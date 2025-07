Raznolikost v svetu lutk: predstavili prvo barbiko z diabetesom

Na tržišču je nova lutka Barbie, njena posebnost pa je ta, da ima diabetes oziroma sladkorno bolezen tipa 1. Barbiko so zasnovali tako, da ima za pasom inzulinsko črpalko, na roki pa merilnik, kot je v izjavi za javnost povedala predsednica podjetja, pa barbika predstavlja pomemben korak k temu, da otroci že zgodaj spoznajo in prepoznajo znake sladkorne bolezni.

"Predstavljamo Barbie z diabetesom tipa 1, ki predstavlja pomemben korak za našo predanost inkluzivnosti," je v izjavi za javnost sporočila predsednica podjetja Krista Berger in dodala: "Barbie pomaga oblikovati otroško dojemanje sveta, s tem, ko izpostavimo zdravstvene težave, kot je diabetes tipa 1, pa zagotovimo, da se več otrok prepozna v zgodbah, ki si jih predstavljajo, in lutkah, ki jih imajo radi."

Sladkorna bolezen tipa 1 nastane zaradi popolnega propada celic trebušne slinavke, ki izdelujejo inzulin. Bolezni ne znamo preprečiti in je neozdravljiva. Že ob odkritju je potrebno takojšnje zdravljenje z inzulinom. Opustitev zdravljenja vodi v smrt. Pojavnost te bolezni se iz leta v leto povečuje in s tem raste število bolnikov s to obliko sladkorne bolezni. Pogosteje obolevajo mlajši, najpogosteje otroci in mladostniki.