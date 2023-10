Razstava na Gallusovem nabrežju: Fotografije imajo izjemno sporočilno moč

Navdušenci nad fotografijo so v sklopu Canonovega programa za mlade, dolgoletnega evropskega projekta, ki poteka tudi na Bližnjem vzhodu in v Afriki, sprva sodelovali na delavnicah, na katerih so se podučili o umetniški, reporterski in ljubiteljski fotografiji. Nato so pripravili osnutek in izvedli fotografiranje na terenu, poudarek pa je bil predvsem na individualnem razvoju ideje in fotografskega sloga, s katerim povedo svojo zgodbo. Poleg spoznavanja novih razsežnosti v fotografiji so bili mladi spodbujeni tudi k temu, da v okviru izbrane teme sami naredijo dobra dela in ne le z zgodbami, temveč tudi z dejanji prispevajo k lepšemu svetu.