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Razstavili Lennonove risbe za videospot skladbe I Feel Fine

Liverpool, 08. 06. 2026 09.54 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
John Lennon

Risbe, ki jih je znani glasbenik in član britanske zasedbe Beatles John Lennon ustvaril za videospot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964, so razstavili v liverpoolskem muzeju te glasbene skupine. Okoli 240 risb, ki jih je Lennon ustvaril z umetnikom Stephenom Verono, so pri avkcijski hiši Christie's leta 2000 prodali za okoli 50.000 evrov.

Po tem, ko jih je na eni od dražb nedavno opazil zbiralec Joseph O'Donnell, so jih v liverpoolskem muzeju zdaj na ogled postavili deset. Kot veliki oboževalec skupine jih je opazil na dražbi v Londonu, kjer pa risbam po njegovem mnenju niso namenili veliko pozornosti. "Vsaka od risb vsebuje drugo besedo iz skladbe, ki pa sem jih lahko sestavil v celoten stavek," je njegove besede navedla nemška tiskovna agencija dpa.

John Lennon
John Lennon
FOTO: Profimedia

Na risbah so deli besedila "baby says she's mine" in "in love with her", prav tako tudi posamezni besedi "and" in "I".

John Lennon je z ameriškim umetnikom in filmskim ustvarjalcem Verono, ki je umrl leta 2019, sodeloval po naključnem srečanju v londonskem nočnem klubu. V enem od intervjujev je Verona povedal, da sta z Lennon sedela za kuhinjsko mizo v njegovem stanovanju ter s flomastri risala slike, medtem ko sta kadila.

Risba Johna Lennona, ki je bila tudi del videospota za sem I Feel Fine.
Risba Johna Lennona, ki je bila tudi del videospota za sem I Feel Fine.
FOTO: Profimedia

Devetindvajsetletni zbiratelj O'Donnell, ki namerava risbe sicer sčasoma prodati naprej, je te posodil muzeju, da bi jih lahko videli tudi drugi oboževalci. Kot je prepričan, bo zanimanje za Beatle vedno prisotno. "Nekdo mora biti najboljši, tako pač je. Obstajati mora tudi najboljši band na svetu in to so Beatli," je prepričan.

V muzeju, kjer bodo risbe na ogled še nekaj mesecev, so med drugim razstavljena glasbila, oblačila, pa tudi pohištvo, ki so ga uporabljali člani te priljubljene glasbene zasedbe, je razvidno iz uradne spletne strani muzeja.

John Lennon je bil vsestranski umetnik.
John Lennon je bil vsestranski umetnik.
FOTO: Profimedia

Ena najbolj priljubljenih glasbenih zasedb na svetu The Beatles je razpad skupine napovedala aprila 1970, šest mesecev po izidu albuma Abbey Road in mesec dni pred Let It Be. Pred tem je desetletno sodelovanje med McCartneyjem, Lennonom, Harrisonom in Starrom prineslo 14 najbolje prodajanih albumov, skoraj milijardo prodanih plošč in več filmov.

Razlagalnik

Skupino The Beatles so sestavljali štirje glasbeniki iz Liverpoola: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr. Skupina je bila ustanovljena v šestdesetih letih 20. stoletja in je postala ena najvplivnejših glasbenih zasedb v zgodovini popularne glasbe, saj je s svojim inovativnim pristopom k pisanju pesmi in studijski produkciji popolnoma spremenila glasbeno industrijo.

Izraz 'Beatlemanija' se nanaša na intenzivno, skoraj histerično navdušenje oboževalcev nad skupino The Beatles, ki se je začelo v začetku šestdesetih let. Zanj so bili značilni množični kriki oboževalcev na koncertih, ki so pogosto preglasili samo glasbo, ter izjemna medijska pozornost, ki je skupino spremljala na vsakem koraku, še posebej med njihovo prvo turnejo po Združenih državah Amerike leta 1964.

V svetu zbirateljstva avtentičnost pomeni dokaz, da je predmet resnično ustvarila oseba, ki ji ga pripisujejo. Pri predmetih, kot so Lennonove risbe, se avtentičnost potrjuje s pomočjo strokovnih pregledov, preverjanja porekla (provenience) in dokumentacije, ki sledi zgodovini lastništva predmeta od trenutka njegovega nastanka do danes, kar je ključno za določanje njegove vrednosti na trgu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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