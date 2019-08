107 let stara Američanka Louise Signore je delila recept za dolgo in srečno življenje, njen odgovor je preprost: ostani samski. Upokojenka, ki živi v New Yorku, je pred kratkim praznovala zavidljivih 107 let in čeprav se še vedno zdravo prehranjuje in redno telovadi, razlog za njeno visoko starost tiči drugje. Slavljenka verjame, da živi že več kot stoletje zato, ker se nikoli ni poročila.

Skupaj z ostalimi upokojenci živi v domu starejših, kjer ji nikoli ni dolgčas in ji ni žal, da nima partnerja. "Če imamo v domu upokojencev telovadbo, vedno telovadim. Če plešemo, tudi jaz plešem. Po kosilu vedno igramo igro bingo in tako mine cel dan," je povedala slavljenka.

"Recept za dolgo življenje je, da se nikoli ne poročiš. Mislim, da je to edini razlog. Moja sestra vedno pravi, da ji je žal, ker se je poročila," je povedala 107-letna Američanka, ki ima sestro staro 102 leti. 'Žilavost' imajo torej v družini, pišejo tuji mediji. Louise je o svoji sestri še dejala: "Moja sestra nima predpisanih nobenih zdravil! Jaz imam samo tablete za zdravljenje visokega krvnega tlakain to je vse."

Signorova je svoj mejnik praznovala z zabavo, ki se jo je udeležilo več kot 100 ljudi. Rekord najstarejše ženske v Združenih državah Amerika sicer pripada Alelii Murphy, ki je stara 114 let. Ta trenutno živi v soseski Harlem v New Yorku, kjer pa se je rodila Louise.