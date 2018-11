Red Dead Redemption 2 podira rekorde

Videoigra Red Dead Redemption 2 je bila pri mnogih ljubiteljih računalniških iger zelo visoko na nakupovalnem seznamu. Po dobrih 14 dne prodaje je igra upravičila svoj sloves, prodajne številke so ogromne, igralci, ki so že zagrizli v igro pa navdušeni.

Težko pričakovana igra Red Dead Redemption 2 je prišla na prodajne police 26. oktobra. Igra ustvarjalcev, ki so se podpisali tudi pod Grand Theft Auto V, je že dlje časa obljubljala veliko in po ocenah ter prvih odzivih jih je tudi upravičila. Igra, ki je nastajala osem let, je sicer prišla na naslovnice tudi zaradi izredno napornega urnika zaposlenih (Dan Houser, eden od ustanoviteljev podjetja, je priznal, da so delali tudi po sto ur na teden), a nad samim izdelkom nihče nima pripomb.

"Amerika, 1899. Začel se je konec dobe divjega zahoda, ko šerifi lovijo zadnje preostale prepovedane tolpe. Tisti, ki se ne bodo predali ali podlegli, bodo ubiti. Po slabem ropu v zahodnem mestu Blackwater so Arthur Morgan in tolpa Van der Linde prisiljeni pobegniti. Z zveznimi agenti in najboljšimi lovci glav mora tolpa ropati, krasti in se boriti po grobem središču Amerike, da bi preživela. Med tem ko notranji oddelki države grozijo, da bodo uničili tolpo, mora Arthur izbirati med svojimi ideali in zvestobo tolpi, ki ga je vzgojila. Red Dead Redemption 2, ustvarjena s strani ustvarjalcev Grand Theft Auto V in Red Dead Redemption, je epska zgodba o življenju v Ameriki v moderni dobi," se glasi opis. Igra sama tako obljublja akcijsko pustolovščino v odprtem, zelo podrobnem, dinamičnem svetu, fantastično zgodbo in čudovito animacijo, igrate pa jo lahko tako prvoosebno kot tudi tretjeosebno.

Očitno so napovedniki in obljube razvijalcev dosegli svoje. Igra je prvi konec tedna po izidu že zaslužila več kot 640 milijonov evrov, v slabih 14 dneh je tako podjetje Rockstar Games prodalo več kot 17 milijonov kopij. Tako je igra v samo 12 dneh prodajno prehitela svojo predhodnico iz leta 2010. "Nesporno presežek, mejnik v digitalni zabavi," pa je le en od navdušenih komentarjev kritikov, ki so igro že obrnili. Prav tako so zelo zadovoljni tudi igralci. Za enkrat je ena redkih pripomb počasno dogajanje, zato priporočajo malce potrpežljivosti, predvsem pa - vzemite si čas za občudovanje sveta okoli sebe, ali pa dozo spanca, da Arthurju zrase brada ... pa ne pozabite na klobuk.