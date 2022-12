Redka izdaja knjige o Harryju Potterju na dražbi

Na dražbo gre redek izvod prvega dela knjige o mladem čarovniku Harry Potter in kamen modrosti, za katero pričakujejo, da bodo iztržili približno 11.600 evrov. Jubilejno izdajo s podpisom avtorice Joanne K. Rowling, ki je v le nekaj izvodih izšla ob 15. obletnici izida knjige, je na natečaju dobila varuška Chloe Esslemont. Žirijo natečaja je tedaj kot 16-letnica prepričala s pismom, v katerem je z barvnimi risbami in številnimi detajli opisala svojo ljubezen do Harryja Potterja.