Redka prva izdaja Harryja Potterja prodana za 36 tisoč evrov

Knjige so v zabojnik za smeti zmetali v šoli med čiščenjem in pripravami na obisk šolskega inšpektorja. Broširani izdaji sta bili na dražbi prodani za 3.700 in 3.300 evrov. Dosedanja lastnica, 65-letna učiteljica, je po dražbi povedala, da je"več kot zadovoljna".

Strokovnjak za knjige v avkcijski hiši Jim Spencer je pred dražbo povedal, da so prve izdaje knjige Harry Potter in kamen modrosti v trdi vezavi izjemno redke. "So sveti gral za zbiratelje," je dodal.