Antarktični pingvin zašel in se znašel na 3000 kilometrov oddaljeni Novi Zelandiji

Singh, pa tudi drugi, so na družbenih omrežjih objavili slike in videoposntke pingivina, in čeprav na nekaterih posnetkih zgleda razigran, so ob posnetke zapisali, da je osamljen in izčrpan. "Eno uro se ni premaknil, izgledal je čisto izčrpan," je povedal Singh.

Poklical je reševalno službo za živali, saj je bi zaskrbljen, da se pingvin ne bo vrnil v vodo, tako pa postal potencialna tarča drugih plenilskih živali, ki se sprehajajo po plaži. "Nisem želel, da bi pristal v želodcu kakšnega psa ali mačke," je dejal.

Pingu je pristal pri Thomasu Stackerju, ki se z rehabilitacijo pingvinov na južnem otoku Nove Zelandije ukvarja že približno 10 let. Stacke je bil šokiran, ko je ugotovil, da gre za pingvina vrte Adélie, saj ta vrsta živi izključno na Antarktičnem polotoku.

Podhranjen in dehidriran

Krvni testi so pokazali, da je bil Pingu rahlo podhranjen in dehidriran. Stacker in veterinar sta mu zato priskrbela tekočino in ga nahranila s pomočjo cevke za hranjenje. Sčasoma bodo pingvina izpustili na eno izmed plaž na polotoku Banks, kjer bo bolj varen, saj tam ni psov.

Gre za šele tretji zabeležen dogodek, ko so na novozelandski obali našli pingvina te vrste. Še dva so našli tudi v letih 1993 in 1962. Opažanja Adélie pingvinov so za zdaj torej še redkost, a strokovnjaki opozarjajo, da je, če se jih bo v prihodnosti pojavilo še več, to lahko zaskrbljujoč znak.

"Mislim, da bi bil, če bi pingvini Adélie začeli sem zahajati na letni ravni, dejansko znak, da se je nekaj v oceanu spremenilo," je po poročanju The Guardiana povedal profesor zoologije na univerzi Otago Philip Seddon. "S pomočjo nadaljnjih študij bomo bolje razumeli, kam gredo pingvini, kaj počnejo, kakšni so populacijski trendi. Prav tako pa bomo marsikaj izvedeli tudi o zdravju tega morskega ekosistema na sploh," je še dodal.