Reševanje pingvinastih smetnjakov

Že od leta 1980 je v avstralskem mestecu Penguin vse posvečeno pingvinu, po katerem je dobilo ime. Celotno mesto krasijo podobe te živali, celo ulični koši za smeti, ki med prebivalci veljajo za prave ikone. In slednjih so se mestne oblasti želele znebiti, ker niso več v skladu z okoljskimi pravili. A so delale račun brez krčmarja. Kako so meščani rešili svoje pingvinaste smetnjake?