Hijeno, ki je bila dva dni ujeta v past, rešili pred gotovo smrtjo

Izkazalo se je, da se je samičkina noga ujela v železno past, ki jo je nastavil lokalni kmet zaradi divjih svinj, ki mu uničujejo polja. Hijena je ujeto nogo vlekla za seboj kar dva dni, pri tem pa si je zlomila tačko. Veterinar je namreč ugotovil, da si jo je zlomila kar na dveh mestih, zato je morala prestati operacijo.

"Ujeta je bila dva dni. Za sebo je vlekla to težko past, ki tehta do 50 ali 60 kilogramov, vključno z velikim deblom, za katero je bila privezana past. In nato je še padla s skal v reko," je pojasnil veterinar Sleman Tatar, sicer tudi generalni direktor organizacije za živalske pravice v Duhoku.

Če hijene ne bi v zadnjem hipu našli, bi verjetno izstradala, saj ni bila sposobna loviti in iskati hrane. Rešena hijena zdaj okreva v lokalnem živalskem vrtu. Nove prebivalke se bo prav gotovo razveselil samček, ki je že nekaj časa v istem živalskem vrtu. Lastniki upajo, da se bosta hijeni dobro razumeli in poskrbeli za naraščaj ter tako pripomogli k ohranjanju te vrste v regiji.

"Kot dejanje človečnosti, se je vodstvo živalskega vrta odločilo, da ponudimo hijeni zavetišče. Odšli smo po njo in jo rešili in skrbimo zanjo. Imamo tudi samca hijene in ko bo samica okrevala, se bosta morda parila in razmnoževala," je dejal živalski oskrbnik Bilal Sami.

Ranjena hijena je stara leto in pol. Ta vrsta hijen je značilna za gorske predele Kurdistana, regijo v Iraku, večinoma so aktivne ponoči. Ponavadi so samotarske živali, vendar pa se predvsem v času parjenja, ali ko imajo mladiče, gibajo tudi v skupinah. Napadajo tudi živino, zato jih kmetje pogosto ubijajo.