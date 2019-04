Rešili psičko, ki je 'zaplavala' 220 kilometrov od tajske obale

Delavce na naftni ploščadi v Tajskem zalivu je presenetila psička, ki so jo našli kar 220 kilometrov stran od obale. Ti so jo varno potegnili iz morja. Psička je bila vidno izčrpana, a so jo hitro odpeljali na kopno, kjer so zanjo poskrbeli veterinarji.

220 kilometrov od obale so v Tajskem zalivu delavci na naftni ploščadi našli izčrpano psičko, ki je 'veslala' v bližini ploščadi,poroča BBC. Psička je zaplavala proti delavcem, ko so jo ti poklicali, potem ko so jo opazili. Ti so psičko varno potegnili iz vode. Ni jasno, kako je psička pristala tako daleč od obale, ali je plavala ali pa je padla s kakšnega ribiškega čolna. Psička se počuti dobro Delavci so psičko poimenovali Boonrod, kar je tajska beseda, ki pomeni 'preživeli'. Kot so povedali njeni rešitelji, je bila psička vidno izčrpana, žejna in lačna. Delavci so jo poslali v zdravniško oskrbo, na kopno pa jo je odpeljal tanker, ki se je vračal v pristanišče. Boonrod je potrebovala čiščenje kožuščka, saj je bil ta prepojen z morsko vodo. Potem pa je psička zadremala, zdaj pa se počuti dobro. Če ne bodo našli lastnika psičke, jo želi posovojiti njen rešitelj iz naftne ploščadi, še poroča Daily Mail.