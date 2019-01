Rešili so ga, nato je on rešil njih: pes s črpalke pregnal roparja

Prejšnji teden sta se na črpalko pripeljala oborožena roparja in od zaposlenega zahtevala, da izprazni blagajno in jima izroči denar. Ker tega ni hotel storiti, sta ga začela tepsti. Podrla sta ga na tla, hrup pa je zbudil Randyja, ki je spal v bližnjem skladišču. Pes je nemudoma pritekel na črpalko in pregnal napadalca, kar prikazuje tudi posnetek varnostne kamere, nameščene na črpalki.

Da je pes res človekov najboljši prijatelj, dokazuje še ena zgodba, ki tokrat prihaja iz Mehike. Ko se je pred dvema letoma na neko bencinsko črpalko v tamkajšnji zvezni državi Tamaulipas zatekel prestrašen in sestradan kužek, zaposleni niso slutili, kako pomemben del njihove ekipe bo postal. "Čeprav se je videlo, da je bil pes, takrat še mladiček, preden se je zatekel k nam, trpinčen, smo si nekako pridobili njegovo zaupanje. Nahranili smo ga, okopali in cepili. Tako je postal naš," se danes spominja lastnik črpalke Gerardo Aguilar .

"Presenečeni smo bili, ko smo videli, kako je reagiral, in seveda smo ponosni nanj,"je po dogodku, ki je navdušil ljudi po vsem svetu, povedal Aguilar."Če ne bi bilo Randyja, kdo ve, kako bi se stvari končale. Na najlepši način nam je pokazal, kako vesel in hvaležen je, da smo ga vzeli za svojega."

Oglasila se je tudi redna stranka na bencinski črpalki, Nuria Arellano, ki je medijem povedala, da vedno izbere to lokacijo, ko mora napolniti rezervoar, in to ravno zato, ker jo na črpalki vedno pričaka tudi Randy. "Prav vsakič mi polepša dan, ko me pride pozdravit do avtomobila," je povedala Arellanova, ki upa, da bo zgodba o junaškem psu navdihnila tudi lastnike drugih bencinskih postaj ali trgovin: "Navsezadnje bi se jim tako reševanje zapuščenih psov, kot je dokazal Randy, izplačalo."