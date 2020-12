Odgovornost za postavljanje monolitov prevzela umetniška skupina

Skupina umetnikov je prevzela odgovornost za skrivnostno pojavljanje jeklenih monolitov, ki so vzniknili na različnih koncih sveta. Skupina Most Famous Artist (Najbolj znani umetnik) je na Instagramovem profilu objavila fotografije monolitov. Jeklene skulpture so sedaj ponudili na dražbi.

Prvi monolit se je pojavil 18. novembra v puščavi v ameriški zvezni državi Utah. Na skrivnosten pojav se je odzvalo ogromno število spletnih navdušencev, nekateri pa so se odpravili v iskanje. Pojavile so se tudi številne teorije zarote, med katerimi so bile najpopularnejše tiste o obisku nezemljanov.

Po desetih dneh je železna struktura prav tako skrivnostno izginila. Kasneje so njegovo odstranitev potrdili lokalni prebivalci, ki so se zbali, da bo monolit postal turistična atrakcija ter da bo zaradi velikega števila obiskovalcev uničen naravni habitat puščave, ki je bil vrsto let nedotaknjen.

Toda kmalu za tem so se novi monoliti pojavili v Kaliforniji ter celo v Romuniji. Podoben jekleni objekt so postavili tudi ruski znanstveniki iz Tule, s katerim so želeli promovirati svoj raziskovalni center. Po več tednih ugibanj pa je misterij končno razrešila umetniška skupina, s sedežem v Santa Feju. Na družbenem omrežju so objavili fotografije treh monolitov in prevzeli odgovornost za njihovo postavitev na treh lokacijah, odkrili pa so tudi, da obstaja še četrti. Meti Mo, ustanovitelj skupine, ni želel veliko razkriti o umetniškem delu. "Želel bi le povedati, da smo znani po tovrstnih umetniški performansih, tokrat pa nudimo avtentične umetniške objekte. Trenutno vam ne morem pokazati vseh fotografij, vendar bodo kmalu na voljo," je povedal za Mirror. Na vprašanje, zakaj so se odločili za akcijo, je povedal, da ne obstaja boljši način za zaključek tega slabega leta. "Lepo je, da je svet kratek čas mislili, da so obiskali nezemljani, na koncu pa ugotovil, da za vsem stoji skupina umetnikov."