Restavratorji Michelangelove kipe čistijo s pomočjo bakterij

O prvih madežih, ki so se začeli pojavljati na marmorju sarkofagov, so poročali že leta 1595, torej le nekaj desetletij po nastanku kipov. Sodobno restavriranje je izbrisalo večino umazanije, ki se je nabrala skozi stoletja, restavratorji pa so želeli odstraniti še najbolj trdovratne madeže, ki jih niso uspeli z doslej znanimi metodami. Lotili so se skrivnega eksperimenta - nanašanja bakterij, kar je po besedah restavratorke Daniele Manna tudi zelo ekološko, piše The New York Times.