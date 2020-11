Restavriranje umetnin po špansko: kip postal 'upodobitev iz Wallacea in Gromita'

Rastoči galeriji neposrečenih restavratorskih del se je nedavno pridružil kip v španskem mestu Palencia. Poimenovali so ga kar Novi Kristus iz Borje – v spomin na prvo (in verjetno tudi najznamenitejšo) 'popravljeno' umetnino, fresko Jezusa iz cerkvice v kraju Borja, ki jo je 'obnovila' starejša vernica.

Figura je pritegnila pozornost in ogorčenje lokalnega umetnika Antonia Guzmána Capela , ki je fotografijo ponesrečene restavracije kipa delil na svoji strani na Facebooku. "Fotografije so nekoliko zamegljene, a rezultat je dobro viden. Videti je kot glava junaka iz risanke," je pripisal.

Precej manj pa je do smeha profesionalnim španskim restavratorjem, ki pristojne pozivajo k strožjemu nadzoru. "Prepričan sem, da je tisti, ki je to obnavljal, dobil tudi plačilo," pravi Guzmán. "Še večji zločin pa je storil tisti, ki je to osebo najel in se nato delal, kot da nič ni narobe," dodaja umetnik.