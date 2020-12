Revija TIME predstavlja prvega 'otroka leta' v zgodovini

Gitanjali Rao je 15-letna najstnica, ki prihaja iz Kolorada in ki jo je revija TIM E v naboru 5000 prijavljenih mladoletnikih izbrala za pionirko novega, laskavega naziva 'otrok leta'. Prijavili so se lahko vsi mladi, stari od 8 do 16 let.

Za navdihujočo najstnico to ni prva laskava nagrada. Že pri 11 letih je prejela glavno nagrado na natečaju Young science challenge (izziv mladih znanstvenikov, op. a.).Takrat je predstavila napravo, ki v vodi zazna prisotnost svinca. Lansko leto pa se je uvrstila na priznano Forbsovo lestvico Forbsovih 30 pod 30, kamor se uvrstijo vsi navdihujoči mladi, mlajši od 30 let.

"Nisem videti kot tipični znanstvenik. Na televiziji vedno vidim, da znanstvenike predstavljajo kot starejše svetlopolte moške," je povedala Joliejevi in dodala: "Iz osebnih izkušenj lahko povem, da ni lahko, če ne vidiš nikjer nikogar, ki bi bil podoben tebi. Zato je pomembno, da svetu sporočim: Če lahko jaz dosežem nekaj takšnega, kot je to, lahko to dosežete tudi vi. Vsakdo lahko doseže nekaj takšnega."

Čudežna deklica je tudi ustvarila aplikacijo Kindly, ki uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje prvih znakov spletnega nasilja in nadlegovanja. "V aplikacijo vpišeš besedo ali frazo in če gre za ustrahovanje, aplikacija omogoča urejanje takšnega besedila. Cilj je, da se ne kaznuje. Kot najstnica vem, da moji vrstniki včasih prehitro kaj rečejo ali napišejo. Aplikacija daje možnost, da zadevo premisliš in da ti da predlog, kaj lahko naslednjič rečeš, da ne bi izpadlo kot nasilno."

Revija TIME sicer že 92 let izbira'osebo leta', med katerimi je bila tudi takrat 16-letna Greta Thunberg, ki je bila tudi najmlajša, ki je prejela ta naziv. Do zdaj pa še niso imenovali 'otroka leta', a zdi se, da je napočil čas, da v svoje nagrade uvrstijo tudi to. "Ti otroci so vsakdanji otroci, ki spreminjajo svoje skupnosti na zabaven, a dostopen in zelo vpliven način," je v izjavi dejala urednica revije TIME za otroke Andrea Delbanco.