Revolucija v gostinstvu: obroki iz avtomata se vračajo

Obroki iz avtomata, ki so na ameriškem trgu kraljevali v začetku prejšnjega stoletja, se očitno vračajo. Brez čakanja v vrsti in stika z natakarjem, hrano naročite z mobilno aplikacijo in jo prevzamete sami. Newyorški gostinci, ki jih je pandemija spravila na kolena, z avtomati računajo tudi na nižje stroške poslovanja. Zato upajo, da se v jedeh iz vročih omaric skriva ključ do uspeha oziroma vrnitve na pota stare slave.

icon-expand