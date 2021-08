Štorkljina mladiča Riki in Kiki iz okolice Šentjerneja, ki so ju ornitologi opremili s sledilnimi napravami, sta na svojo prvo pot v tople kraje krenila skupaj. Trenutno sta na turško-sirijski meji, čaka pa ju nevarna pot čez Sirijo in Libanon. Katera nevarnost tam preži na njiju in kako pri raziskovanju štorkelj pomagajo elektrikarji?