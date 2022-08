Risba Sempeja po njegovi smrti na naslovnici New Yorkerja

Francoski ilustrator Jean-Jacques Sempe je bil v svoji bogati karieri stalnica revije New Yorker, za katero je prispeval več kot 100 naslovnic. Po njegovi nedavni smrti je revija v tem tednu ponovno objavila eno od njegovih naslovnic znotraj publikacije, eno od njegovih risb pa bo ponovno uporabila na naslovnici izdaje 5. septembra.

Kljub temu, da je Jean-Jacques Sempe 11. avgusta letos v 89. letu starosti umrl, njegova dela živijo dalje. Revija New Yorker, s katero je v času življenja pogosto sodeloval, je v tem tednu v reviji objavila njegovo ilustracijo. Delo, ki prikazuje drobno osebo s kovčkom, ki se po rdeči preprogi sprehodi v središče mesta, obkroženega z velikanskimi nebotičniki lepo ponazarja temo, s katero se je Sempe poigraval večji del svoje kariere: običajni ljudje, ki krmarijo v vsakdanjosti življenja, pritlikavi zaradi veličine sveta.

icon-expand Jean-Jacques Sempe po smrti zopet z naslovnico v reviji New Yorker. FOTO: Profimedia

Kulturni tednik The New Yorker, ustanovljen leta 1925, je znan tako po naslovnicah, na katerih so predstavljeni umetniki, kot po preiskovalnih poročilih, komentarjih in satirah. Sempe je pri reviji sodeloval med letoma 1978 in 2019. Françoise Mouly, ki je s Sempejem sodelovala 30 let in je od leta 1993 umetniška urednica revije, je za AFP povedala, da bo to 114. naslovnica priljubljenega ilustratorja.

icon-expand Françoise Mouly je z pokojnim umetnikom sodelovala kar 30 let. FOTO: Profimedia

New York in ugledna revija New Yorker sta bili otroške sanje Sempeja, ki je imel težko otroštvo. Pri 14 letih je opustil šolanje, nato pa se z lažno starostjo pridružil vojski. V 70. letih je spoznal ameriškega ilustratorja Eda Korena, ki ga je vodil po Manhattnu, Brooklynu in Queensu ter mu predstavil novinarje in urednike revije. Avgusta 1978 je podpisal svojo prvo naslovnico, na kateri je bil ptič v poslovni obleki na robu odprtega okna, kjer okleva, ali naj poleti.

icon-expand Ponavljajoč motiv običajnih ljudje, ki krmarijo v vsakdanjosti življenja, pritlikavi zaradi veličine sveta. FOTO: Profimedia