Risinja padla v vodnjak za zapuščeno hišo in tam preživela več kot teden dni

Že takoj na terenu so naredili vse, kar so lahko, da so jo stabilizirali, rehidrirali in ogreli. Zaradi izčrpanosti in dehidracije se je žival počasi prebudila iz anestezije, a padla je noč in shladilo se je, zato so jo čez noč prepeljali na Postajajo Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Gospić. Zjutraj je risinja že kazala znake okrevanja – pojedla je zajtrk in v prisotnosti ljudi glasno izražala svoje nezadovoljstvo, kar je bil zanje znak, da se je pripravljena vrniti v naravo.

"Pomenovali smo jo Marta – po babici gospoda, ki jo je našel, in zadnji stanovalki hiše. Nadaljnje gibanje živali in upamo, da tudi njeno popolno okrevanje, bomo zdaj spremljali s pomočjo satelitske ovratnice," so še zapisali. Zahvalili so se Hrvaški gorski reševalni službi, Naravnemu parku Velebit in Javnemu zavodu za varstvo in ohranjanje narave Liško-senjske županije za pomoč in podporo.