Roboti kuhajo, pospravljajo, ličijo in tekmujejo

Ko se vam ne ljubi kuhati, zlagati cunj ali ličiti, vam bo lahko že v bližnji prihodnosti pomagal robot. Kar smo do sedaj videli le v futurističnih filmih, danes postaja realnost. Lansko leto je bilo predvsem zaradi razvoja umetne inteligence prelomno za razvijalce robotov, ki nam olajšajo življenje, pazijo na starejše, pa tudi gradijo hiše in igrajo v glasbenih skupinah.