Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Roboti kuhajo, pospravljajo, ličijo in tekmujejo

Washington, 20. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Robot

Ko se vam ne ljubi kuhati, zlagati cunj ali ličiti, vam bo lahko že v bližnji prihodnosti pomagal robot. Kar smo do sedaj videli le v futurističnih filmih, danes postaja realnost. Lansko leto je bilo predvsem zaradi razvoja umetne inteligence prelomno za razvijalce robotov, ki nam olajšajo življenje, pazijo na starejše, pa tudi gradijo hiše in igrajo v glasbenih skupinah.

roboti

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?
Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
zadovoljna
Portal
Lepotica o odnosu s 53 let starejšim
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Kako prepoznati retroaktivno ljubosumje v odnosu?
Kako prepoznati retroaktivno ljubosumje v odnosu?
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
vizita
Portal
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
cekin
Portal
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
moskisvet
Portal
Stallone je vsako leto videti bolje
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450