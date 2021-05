Dolgo izgubljen nemški roman 83 let pozneje uspešnica

Protijudovski napadi so se začeli po tem, ko je poljski najstnik po imenu Herschel Grynszpan v Parizu umoril nemškega nacističnega diplomata Ernsta vom Ratha. 9. novembra 1938 so se nato pričeli množični nemiri, ki so jih spodbujali nacisti in v katerih je umrlo več kot 91 Judov, uničili so več kot 1000 sinagog, približno 7500 podjetij in trgovin v lasti Judov pa razdejali in izropali. Organizirani napadi po vsej državi, ki so ga izvedle nacistične paravojaške sile, pa tudi nemško civilno prebivalstvo, so trajali dva dni. Bes, med katerim so požgali na stotine sinagog, oropali na tisoče judovskih podjetij in trgovin, ter napadli Jude po vsej Nemčiji, se pogosto šteje za začetek holokavsta. 9. november v Nemčiji sicer velja za zgodovinsko pomemben dan – na isti datum leta 1918 je namreč padla monarhija, 9. novembra 1939 je bil napovedan holokavst, isti dan leta 1989 pa je zaznamoval padec berlinskega zidu, kar je imelo za posledico ponovno združitev Nemčije po 28 letih delitev.