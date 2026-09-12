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Roza kopalnica, spalnica, kuhinja ... 'Barbie' hiša išče novega lastnika

Sandhurst, 12. 09. 2026 20.03 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Naprodaj je 'Barbie' hiša

Ljubitelji rožnate barve si težko predstavljajo dom, ki bi jim bil bolj pisan na kožo. Na britanskem nepremičninskem trgu se je znašla hiša, ki je skoraj v celoti odeta v odtenke roza barve.

Naprodaj je 'Barbie' hiša
Naprodaj je 'Barbie' hiša
FOTO: Profimedia

V mirni uličici Sandhursta v britanski grofiji Berkshire je naprodaj 'povečana različica' Barbie hiše. Nepremičnina ima pet spalnic, roza detajle pa je – če v to barvo že ni odeto prav vse, od stropa do tal – mogoče najti skorajda v vsakem prostoru. Novi lastnik bo zanjo moral odšteti 725.000 britanskih funtov (približno 844.000 evrov).

Kuhinja je urejena v nežnih pastelnih odtenkih ter opremljena s hladilnikom, toasterjem in drugimi aparati v isti barvi. Roza so tudi jedilniški stoli, stopnišče, vrata, svetila in posteljnina, pa številne podrobnosti v kopalnicah, vključno z armaturami in prho.

Hiša sicer ni bila vedno videti takšna. Prvotno je bila zasnovana kot pritlična hiša s tremi spalnicami, ki so jo kasneje nadgradili in ji v novem nadstropju dodali še dve spalnici in kopalnico. Danes meri približno 158 kvadratnih metrov in vključuje še veliko dnevno sobo z jedilnico, prostorno kuhinjo, delovno sobo in veliko podstrešje, piše The Sun. Glavna spalnica ima tudi na novo prenovljeno lastno kopalnico s prho.

Rožnati poudarki pa niso rezervirani le za notranjost. Vrt vključuje pokrito teraso in pergolo s pomično streho, umetno travo, na dovozu pa je prostora za štiri avtomobile. Posebna je tudi samostojna garaža z vrati, ki so – seveda – živo roza barve.

Hiša se nahaja v ulici, ki je v oglasu opisana kot ekskluzivna in mirna, v bližini šol, trgovin in prometnih povezav. "Železniške postaje Sandhurst, Crowthorne, Blackwater in Camberley so oddaljene le nekaj kilometrov, do avtocestnega priključka pa je le kratka vožnja."

Vendarle pa bodoči lastnik ne bo dobil prav vsega, kar bi morda pričakoval od te 'Barbie' hiše. Kot je še navedeno v oglasu, Barbie in Ken namreč nista vključena v ponudbo.

hiša Barbie roza rožnata barva nepremičnina
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slim386
12. 09. 2026 20.42
Super za kakšnega latentnega desničarja
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