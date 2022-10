Rubensova Saloma, vredna okoli 36 milijonov evrov, gre na dražbo

Slika je iz istega leta kot drugo pomembno Rubensovo delo Pokol nedolžnih otrok, ki so ga pri Sotheby's prodali leta 2002 za 50 milijonov funtov (58 milijonov evrov). Takrat je bilo to najdražje umetniško delo, ki so ga prodali v funtih, Rubens pa je postal najdražji stari mojster, ki je bil kdaj koli prodan na dražbi. Čeprav je Saloma ocenjena na 31 milijonov funtov (36 milijonov evrov), je vznemirjenje med dražitelji veliko, poroča britanski Guardian.

Po besedah zaslužnega kustosa Metropolitanskega muzeja v New Yorku Keitha Christiansena umetnina prikazuje svarilno zgodbo o Salomi, ki je bila v zgodnjem 17. stoletju priljubljena zaradi sporočila, da se je treba paziti premetenih in vplivnih žensk. Delo po njegovih besedah "brez strahu raziskuje nasilno in spolno dinamiko svetopisemske pripovedi kot kakšen predkinematografski Martin Scorsese". "To je tiste vrste slika, ki je po ogledu ne pozabiš," je dodal.

"Saloma z glavo Janeza Krstnika je ena najbolj intenzivnih slik, ki jih je Rubens kdajkoli ustvaril," je povedal vodja dražbe pri Sotheby's George Wachter. Po njegovih besedah slika ni velika, vendar gledalca v trenutku, ko jo vidi, popolnoma prevzame, tako zaradi pretresljive moči teme kot tudi zaradi njene tehnične briljantnosti.

Kot je še dodal, je tako kot Pokol nedolžnih otrok, ki je leta 2002 podrl vse rekorde, to ena ključnih slik, ki jih je Rubens ustvaril po vrnitvi iz Italije. "Eksplodiral je z ustvarjalno energijo in se takoj lotil del, ki so postala tri njegove največje mojstrovine: Samson in Dalila v Narodni galeriji v Londonu, Pokol nedolžnih otrok, ki je zdaj v Umetnostni galeriji Ontario v Kanadi, in ta slika, ki jo bomo prodali januarja."

Na dražbi bodo tudi dela drugih starih mojstrov, kot sta Orazio Gentileschi in Caravaggio. Umetnine so iz zbirke Rachel Davidson in Marka Fischa.