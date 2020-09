Rumena majica Tadeja Pogačarja na dražbi prodana za 47.009 evrov

Prelomnica slovenskega slavja pa sovpada tudi z deseto obletnico Botrstva , ki tudi letos z dobrodelno dražbo zbira sredstva za razvoj mladih športnih talentov s projekta Botrstvo. Tadej Pogačar je prav v ta namen podaril svoj rumeni dres s podpisom. Začetna cena je bila 10 tisoč evrov, kasneje pa 18 tisoč evrov, saj je toliko ponudil tretji ponudnik. Na koncu sta ostala dva dražitelja in na koncu je bil podpisani rumeni dres prodan za kar 47.009 evrov. Zadnji ponudnik, Samo iz Bauhausa, kot se je predstavil v etru Vala 202, je ponudil 45 tisoč evrov, drugi dražitelj, ki je sicer odstopil pa je dodal 2009 evrov. Zakaj 2009? Ker je Tadej Pogačar zmagal 20. septembra in zato se je drugi dražitelj, Danilo, odločil, da odstopi, a vseeno doda manjši, a simbolični izkupiček.

Novi lastnik podpisanega Pogačarjevega dresa je torej trgovinska veriga Bauhaus, ki bo dres tudio uokvirila in razstavila. "Mi kot Bauhaus smo bili med prvimi, ki smo spremljali Botrstvo pred 10 let v svojem razvoju. Tem otrokom lahko pomaga vsak, že če daš vsak mesec 30 evrov lahko veliko narediš. Rumena majica se bo okvirila, kot se vsi naši dresi okvirijo in bo na ogled najprej na Rudniku v trgovini. Vsak se lahko z njo slika, brez problema,"je povedal Samo, ki je ponudil največ, za konec pa dodal: "Imam pa skrito željo. Bil bi vesel, da se ta denar oplemeniti in da bi tisti, ki bi mu pomagal v športnem razvoju čez nekaj let zmagal v roza majici na Giro di Italia."