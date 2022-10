Rusi vznemirjeni zaradi nenavadnih snopov svetlobe: vesoljci ali Putin?

V torek zvečer so v več ruskih mestih opazili nenavadno rumenozeleno svetlobo, ki je marsikoga vznemirila. "Ali je Putin aktiviral poseben program Peresvet?" so se spraševali uporabniki Twitterja, medtem ko so na omrežju delili fotografije nenavadnih stebrov svetlobe. Kremelj pojava ni komentiral.

Nenavaden pojav so sinoči opazili v več ruskih mestih, med drugim v Moskvi, Belgorodu, mestu blizu meje z Ukrajino, in Omsku, kraju blizu Kazahstana. Rusi so se ob svetlobnih stebrih, ki so prerezali torkovo noč, spraševali, ali gre za naraven pojav ali kaj drugega.

Snope luči so ujeli tudi v objektive svojih mobilnih telefonov in jih podelili s preostalim svetom. Posamezniki so v komentarjih izrazili bojazen, da so Rusi testirali rakete ali kakšno drugo nevarno orožje. Medtem so drugi humorno odgovarjali, da gre za zabavo, drugi pa, da svetlobo oddajajo vesoljci.

Številni očividci pa sumijo, da gre za rusko premično lasersko orožje Peresvet, katerega nastanek sega v leto 2018. Namenjeno je protiraketni in protiletalski obrambi, imenovano pa po srednjeveškem pravoslavnem bojevniku in menihu Aleksandru Peresvetu. Pred tremi leti je ruski predsednik Vladimir Putin ob predstavitvi že omenjenega orožja predstavil tudi nove balistične rakete in drugo hipersonično orožje.