Rusinja zaradi mamljivega oglasa prekinila post, zdaj naj bi tožila McDonald's

Ksenia Ovchinnikova trdi, da jo je premamil oglas sočnega McDonald'sovega cheeseburgerja, kar je tudi razlog, da je prekinila svoj post. "Ko sem zagledala oglas, si nisem mogla pomagati," je po poročanju ruskih državnih medijev pravoslavna kristjanka dejala v izjavi na sodišču.

Prebivalka ruskega mesta Omsk naj bi se pregrešila aprila 2019, potem ko je bila na strogem postu, v katerem naj bi se pobožni kristjani odrekli mesu, mesnim izdelkom, perutnini, jajcem in mlečnim izdelkom, poroča The New York Post.

Ovchinnikova trdi, da se je posta strogo držala cel mesec, vse dokler ni zagledala vabljivega panoja, ki je oglaševal cheeseburger in piščančje medaljone. Kljub temu, da se je zadnjih 16 let uspešno postila, si lačna ženska ni morala pomagati, zato je obiskala McDonald's in se pregrešila s cheeseburgerjem, je priznala verska privrženka.