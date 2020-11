Ruska imitatorja za nos potegnila kanadskega premierja Trudeauja

Imitatorja iz Rusije Vladimir Kuznjecov inAleksej Stoljarovsta za nos potegnila že mnogo znanih osebnosti, med drugimi pevcaEltona Johna, britanskega princa Harryja in novoizvoljeno ameriško podpredsednico Kamalo Harris. Ker gre za vplivne osebnosti, se pogosto soočata s kritikami, da sta v resnici povezana z ruskimi varnostnimi službami, a to odločno zanikata."Izbirava ljudi, ki so nama osebno zanimivi," sta nekoč pojasnila za britanski časnik Guardian.

"Živijo, Greta," je kanadski predsednik vlade Justin Trudeau začel pogovor. Posnetek, ki sta ga komedijanta objavila na spletni platformi YouTube, je dolg dobrih 10 minut – toliko časa je torej trajalo, da je Trudeau ugotovil, da gre v resnici za potegavščino.