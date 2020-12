Javna skrivnost: impozantna palača v vasi milijarderjev naj bi pripadala Putinu

Dve glavni stavbi se razprostirata na 123.785 kvadratnih metrih. Na posestvu je še konjušnica, ki zavzema 21.528 kvadratnih metrov. Palačo v "klasičnem slogu" na 15 hektarjev velikem posestvu je zgradilo podjetje Property-V. Ruski časnik navaja, da bi lahko "V" pomenil Vladimir, in po tem sklepajo, da bi lahko mogočna posest imela najvišje povezave s Kremljem.

Uradno naj bi veljalo, da razkošno prebivališče pripada Ruski federaciji, za katero časnik trdi, da je samo "krinka", ki jo po navadi uporabljajo "lastniki palač in luksuznih stanovanj, predvsem tisti, ki so na vodstvenih položajih v državi".Tako predpostavljajo, da nepremičnina pripada ruskemu predsedniku ali pa nekomu, ki mu je izjemno blizu.

Nedavno dokončana palača stoji v vasi Greenfield, ki ponuja "nov standard podeželskega življenja" z "brezhibnim slogom elitnega primestnega življenja in neodvisnostjo mirne narave". Obsega "veličastna prebivališča, ki spominjajo na podeželske gradove" in je dom številnim milijarderjem. Vrednost nove palače ocenjujejo na približno 225 milijonov evrov.

Andrey Ertman, predstavnik podjetja, ki je gradilo palačo, lastnika ni želel imenovati. "To so zaupne informacije. Kupci takega premoženja ne stremijo vedno k obveščanju javnosti. To je njihova pravica," je pojasnil.

Za zdaj se Putinovi tiskovni predstavniki na domneve Sobesednika še niso odzvali, se bo pa Putin, najpozneje ta teden, z mediji spopadel na veliki letni maratonski tiskovni konferenci.