Iščejo se kuharji. Pa ne kakršnikoli. In ne, ne gre za to, da bi morali imeti kakšne posebne veščine ali kakšna posebna priznanja. Morajo le znati obračati hamburgerje ali peči kruh. In pa: morajo biti roboti. Povpraševanje po tovrstnih robotih je v izjemnem porastu, in če so bili pred obdobjem korone zanimivost, zdaj postajajo vse večja nuja. In kaj vse znajo pripraviti?