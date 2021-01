S podobami Bernieja Sandersa z rokavicami zbrali 1,5 milijona evrov

Bernie Sanders je v sredo naznanil, da so s prodajo raznega blaga, na katerem je njegova fotografija v rokavicah, razne dobrodelne organizacije v zadnjih petih dneh zbrale 1,8 milijona dolarjev (približno 1,5 milijona evrov). Sanders je različne izdelke, kot so majice, nalepke, puloverji in drugo z napisom "Predsedujoči Sanders", dal na prodaj na svojo spletno stran prejšnji četrtek in prve pošiljke so pošle v manj kot 30 minutah.

"Z Jane sva bila navdušena nad vso ustvarjalnostjo številnih ljudi v zadnjem tednu in sva zelo vesela, da sva lahko izkoristila mojo slavo na internetu za pomoč prebivalcem Vermonta," je sporočil Sanders z omembo svoje soproge.

Spomnimo, da je na inavguraciji ameriškega predsednika Joeja Bidnaveliko pozornosti pritegnil senator Bernie Sanders oziroma njegove volnene rokavice. Te so bile na družbenih omrežjih povod za novonastale memeje, slavne rokavice spletene iz reciklirane volne je Sandersu prek hčerke podarila učiteljica iz Vermonta Jen Ellis.