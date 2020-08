S prozornimi javnimi stranišči se v Tokiu borijo proti predsodkom

Bi uporabili prozorno stranišče? Kje drugje kot na Japonskem so v Tokiu postavili prav takšna javna stranišča. Z živimi barvami in prozornim steklom, skozi katerega si lahko uporabnik že vnaprej ogleda, kako čisto je stranišče, se želijo boriti proti predsodkom, da so javna stranišča temačna in umazana, v njih pa prežijo neznanci. Kako pa je v prozornem stranišču z zasebnostjo?