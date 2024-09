S topom Dunking Devils človek poletel 43 metrov

Inovacija je nastala z željo po ustvarjanju nepozabnih izkušenj za vse adrenalinske navdušence, so zapisali pri Dunking Devils . Prvotni testi so potekali v stoječem položaju, vendar se je izkazalo, da so sile premočne za ohranjanje ravnotežja.

Macher Festival je bil idealna platforma za prvi javni preizkus naprave. Ekipa je pričela z izstreljevanjem udeležencev festivala pri 50-odstotni moči in postopoma povečevala intenzivnost. Pri končni nastavitvi, pod kotom 40 stopinj, so dosegli maksimalne rezultate - član Dunking Devils Squad, Jan Žnidaršič , je bil izstreljen na neverjetno razdaljo 43 metrov. Pri tem je dosegel pospešek 12 G, kar je več kot dvakrat več od tistega, kar dosegajo najboljši dirkalniki formule 1, so še zapisali.

Zato so člani Dunking Devils Squad razvili poseben sedež, ki uporabnikom omogoča varno izstrelitev tudi brez predhodnih akrobatskih veščin. Poleg varnosti je sedež omogočil tudi večji nadzor nad izstrelitvijo, kar je omogočilo doseganje ekstremnih višin in dolžin skoka.

"Do ideje človeškega topa smo prišli že večkrat na naših sestankih, saj smo vedno iskali načine, kako se izstreliti v zrak. Ena od možnosti je bil katapult, letošnjo zimo pa smo se odločili, da to dejansko naredimo in smo šli v proces izgradnje," je za naš portal 24ur.com povedal Žnidaršič, ki je dodal, da se svoje prve izstrelitve ne spomni, saj se je vse skupaj tako hitro odvijalo. "To primerjam s teleportom. Ker je prvi del izstrelitev, je zelo hitro in se kar naenkrat pojaviš v zraku, kjer pa imaš zelo veliko časa za pristajati. Občutke je težko opisati, saj je še vsak, ki je prišel iz vode, bil videti srečen. Prilepi te močno na zid, nato pa si kar naenkrat v zraku" je opisal sam proces in občutke ob izstrelitvi.

"Občutek takega pospeška je neverjeten, še posebej ko to izkusiš prvič. Zaradi adrenalina sprva sploh ne dojameš, kaj se je zgodilo, ampak se samo preslikaš v zrak. Seveda smo jakost postopoma stopnjevali, da smo se privadili, ampak še vedno nas je presenetilo, kako močan je kontrast med ekstremnim pospeševanjem ob izstrelitvi in občutkom popolne breztežnosti v zraku. Kot bi se teleportiral v vodo," je po poletu povedal Žnidaršič.

"Pripravljali smo se tako, da nismo šli mi na top, ampak smo ga testirali z utežmi. Bilo je veliko testov in raznih nastavitev, da smo potem preučili, ali je zadeva dovolj varna, da se nanjo usedemo še mi. Ko je bilo jasno, da je varno, smo tudi mi šli postopoma. Začeli smo z manj vzmetmi-se pravi z manjšimi pospeški in silami-in šli do limita, za katerega smo še menili, da je zdrav," je povedal o samem postopku priprav. "Top deluje na princip, da se človek usede v sedež, ki je povezan preko sistema škripčevja na vzmeti, glede na to, koliko vzmeti se doda, se poveča moč topa. Imamo torej različne nastavitve-letiš lahko samo par metrov, lahko pa tudi do 40 metrov," je še povedal in priznal, da hočejo uresničiti svoje nore ideje.

Morda že prihodnje leto preizkus v Sloveniji

Videoposnetki človeškega topa z Macher Festivala so hitro postali viralni in pritegnili ogromno pozornosti na družbenih omrežjih. S skupno več kot 160 milijoni ogledov v le treh dneh projekt že zdaj žanje neverjetne rezultate. Med drugim so gledalci v komentarjih množično izrazili željo, da bi tudi sami preizkusili to ekstremno izkušnjo. Dunking Devils pravijo, da bo morda že prihodnje leto mogoče človeški top preizkusiti na dogodku ob enem od slovenskih jezer.